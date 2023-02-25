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СБУ спіймала в Куп’янську “експерта”, який фабрикував справи проти патріотів

Події 10:14   25.02.2023
Олена Нагорна
СБУ спіймала в Куп’янську “експерта”, який фабрикував справи проти патріотів

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації міста Куп’янськ Харківської області влаштувався “експертом” у МВС РФ та фабрикував справи проти українців. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє у Facebook речник облуправління СБУ Владислав Абдула. 

За його словами, чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався у створене агресором “управління внутрішніх справ”. Там його призначили “експертом” у складі “експертно-криміналістичного відділення”.

Колаборант брав участь у фабрикації справ проти учасників руху опору у регіоні. Для цього використав “підкинуті” потерпілим “речові докази” для оформлення необхідних загарбникам “експертних висновків”. За все це – отримував зарплату у рублях.

Після звільнення Куп’янська колаборант переховувався в одному із місцевих приватних будинків.

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Чоловіку інкримінують ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), за що передбачено до 15 років ув’язнення.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала колаборанта, який під час окупації міста Куп’янськ Харківської області влаштувався “експертом” у МВС РФ та фабрикував справи проти українців. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.".