СБУ спіймала в Куп’янську “експерта”, який фабрикував справи проти патріотів
СБУ затримала колаборанта, який під час окупації міста Куп’янськ Харківської області влаштувався “експертом” у МВС РФ та фабрикував справи проти українців. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє у Facebook речник облуправління СБУ Владислав Абдула.
За його словами, чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався у створене агресором “управління внутрішніх справ”. Там його призначили “експертом” у складі “експертно-криміналістичного відділення”.
Колаборант брав участь у фабрикації справ проти учасників руху опору у регіоні. Для цього використав “підкинуті” потерпілим “речові докази” для оформлення необхідних загарбникам “експертних висновків”. За все це – отримував зарплату у рублях.
Після звільнення Куп’янська колаборант переховувався в одному із місцевих приватних будинків.
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Чоловіку інкримінують ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), за що передбачено до 15 років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 10:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала колаборанта, який під час окупації міста Куп’янськ Харківської області влаштувався “експертом” у МВС РФ та фабрикував справи проти українців. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.".