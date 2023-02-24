Прокурор Харківщини розповів, як ловитимуть зрадників, що втекли в Росію
У Харківській області протягом року війни зареєстровано понад 2300 злочинів проти основ національної безпеки. Про підозру повідомлено 496 особам, зокрема 313 колаборантам, 118 – за державну зраду, 33 пособникам державі-агресорці та 21 “корегувальнику вогню”. Частина з них виїхала у РФ, тож отримала підозри заочно.
Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
За його словами, злочини проти основ національної безпеки не мають строків давності.
“Що стосується колаборантів, зрадників та посібників державі-агресорці, яким слідчими та прокурорами повідомлено про підозру заочно, то вони оголошуються у міжнародний розшук. Наші правоохоронні органи за допомогою наших західних партнерів будуть намагатися знайти відшукати цих злочинців, щоб у подальшому притягнути їх до передбаченої законом кримінальної відповідальності”, – наголосив Фільчаков.
Також він розповів, що за фактами злочинів проти основ національної безпеки до судів направлено обвинувальні акти щодо 242 осіб, з яких 90 уже засуджені.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 20:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області протягом року війни зареєстровано понад 2300 злочинів проти основ національної безпеки. Про підозру повідомлено 496 особам, зокрема 313 колаборантам, 118 – за державну зраду, 33 пособникам державі-агресорці та 21 “корегувальнику вогню”. Частина з них виїхала у РФ, тож отримала підозри заочно.".