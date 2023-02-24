Прокурор Харківщини розповів, як ловитимуть зрадників, що втекли в Росію

У Харківській області протягом року війни зареєстровано понад 2300 злочинів проти основ національної безпеки. Про підозру повідомлено 496 особам, зокрема 313 колаборантам, 118 – за державну зраду, 33 пособникам державі-агресорці та 21 “корегувальнику вогню”. Частина з них виїхала у РФ, тож отримала підозри заочно.

Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, злочини проти основ національної безпеки не мають строків давності.

“Що стосується колаборантів, зрадників та посібників державі-агресорці, яким слідчими та прокурорами повідомлено про підозру заочно, то вони оголошуються у міжнародний розшук. Наші правоохоронні органи за допомогою наших західних партнерів будуть намагатися знайти відшукати цих злочинців, щоб у подальшому притягнути їх до передбаченої законом кримінальної відповідальності”, – наголосив Фільчаков.

Також він розповів, що за фактами злочинів проти основ національної безпеки до судів направлено обвинувальні акти щодо 242 осіб, з яких 90 уже засуджені.