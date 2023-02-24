Згвалтовані окупантами на Харківщині: наймолодшій 16, найстаршій 73 (сюжет)

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу 24 лютого навів статистику злочинів армії загарбників, які ті скоїли на Харківщині за рік повномасштабної війни.

У переліку злодіянь армії “освободителей” – убивства, катування, зґвалтування та викрадення.

“Розслідуються факти загибелі 1780 цивільних осіб, з них 74 дітей. Поранення – 2718 осіб, з них 214 неповнолітніх. А також факти викрадення або зникнення 1007 цивільних осіб”, – навів дані Фільчаков.

У регіоні встановили вісім фактів, пов’язаних із сексуальним насильством під час збройного конфлікту.

“Усі жінки різного віку: наймолодша дівчина 16 років, найстарша – 73 роки”, – повідомив прокурор.

Також він нагадав, що правоохоронці виявили на деокупованій території Харківщини 21 катівню: на території Куп’янського району – дев’ять, Ізюмського – сім, Дергачівського – чотири та Чугуївського – одну. Найбільша з них знаходилася в приміщеннях Вовчанського агрегатного заводу в Чугуївському районі.

“Встановлено 112 потерпілих, які пройшли через тортури та знущання, вісім із них, на жаль, загинули. І до тепер нами виявляються нові факти примусового утримання та катування українців військовослужбовцями РФ та представниками так званих незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, – відзначив Фільчаков та наголосив. – Усі ці факти є проявом геноциду українського народу”.