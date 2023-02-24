Згвалтовані окупантами на Харківщині: наймолодшій 16, найстаршій 73 (сюжет)
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу 24 лютого навів статистику злочинів армії загарбників, які ті скоїли на Харківщині за рік повномасштабної війни.
У переліку злодіянь армії “освободителей” – убивства, катування, зґвалтування та викрадення.
“Розслідуються факти загибелі 1780 цивільних осіб, з них 74 дітей. Поранення – 2718 осіб, з них 214 неповнолітніх. А також факти викрадення або зникнення 1007 цивільних осіб”, – навів дані Фільчаков.
У регіоні встановили вісім фактів, пов’язаних із сексуальним насильством під час збройного конфлікту.
“Усі жінки різного віку: наймолодша дівчина 16 років, найстарша – 73 роки”, – повідомив прокурор.
Також він нагадав, що правоохоронці виявили на деокупованій території Харківщини 21 катівню: на території Куп’янського району – дев’ять, Ізюмського – сім, Дергачівського – чотири та Чугуївського – одну. Найбільша з них знаходилася в приміщеннях Вовчанського агрегатного заводу в Чугуївському районі.
Читайте також: На Харківщині поліція досі розшукує 1311 безвісти зниклих (відео)
“Встановлено 112 потерпілих, які пройшли через тортури та знущання, вісім із них, на жаль, загинули. І до тепер нами виявляються нові факти примусового утримання та катування українців військовослужбовцями РФ та представниками так званих незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, – відзначив Фільчаков та наголосив. – Усі ці факти є проявом геноциду українського народу”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Згвалтовані окупантами на Харківщині: наймолодшій 16, найстаршій 73 (сюжет)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 15:22;
Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу 24 лютого навів статистику злочинів армії загарбників, які ті скоїли на Харківщині за рік повномасштабної війни".