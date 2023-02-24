Изнасилованные оккупантами на Харьковщине: младшей 16, старшей 73 (сюжет)
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков на брифинге 24 февраля привел статистику преступлений армии захватчиков, совершенных на Харьковщине за год полномасштабной войны.
В перечне злодеяний армии «освободителей» — убийства, пытки, изнасилования и похищения.
«Расследуются факты гибели 1780 гражданских лиц, из них 74 детей. Ранения – 2718 человек, из них 214 несовершеннолетних. А также факты похищения или исчезновения 1007 гражданских лиц», – привел данные Фильчаков.
В регионе установили восемь фактов, связанных с сексуальным насилием во время вооруженного конфликта.
«Все женщины разных возрастов: самая молодая девушка 16 лет, самая старшая – 73 года», — сообщил прокурор.
Также он напомнил, что правоохранители обнаружили на деоккупированной территории Харьковской области 21 пыточную: на территории Купянского района – девять, Изюмского – семь, Дергачевского – четыре и Чугуевского – одну. Самая большая из них находилась в помещениях Волчанского агрегатного завода в Чугуевском районе.
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«Установлено 112 потерпевших, которые прошли через пытки и издевательства. Восемь из них, к сожалению, погибли. И сейчас нами выявляются новые факты принудительного содержания и пыток украинцев военнослужащими РФ и представителями так называемых незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР», — отметил Фильчаков и подчеркнул. – Все эти факты являются проявлением геноцида украинского народа».
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 15:22;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков на брифинге 24 февраля привел статистику преступлений армии захватчиков, совершенных на Харьковщине за год полномасштабной войны".