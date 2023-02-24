Прокурор Харьковщины рассказал, как будут ловить предателей, сбежавших в РФ

В Харьковской области в течение года войны зарегистрировано более 2300 преступлений против основ национальной безопасности. О подозрении сообщили 496 лицам, в том числе 313 коллаборантам, 118 — за государственную измену, 33 пособникам государству-агрессору и 21 «корректировщику огня». Часть из них выехала в РФ, поэтому получила подозрения заочно.

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По его словам, преступления против основ национальной безопасности не имеют сроков давности.

«Что касается коллаборантов, предателей и пособников государству-агрессору, которым следователями и прокурорами сообщено о подозрении заочно, то они объявляются в международный розыск. Наши правоохранительные органы с помощью наших западных партнеров будут пытаться найти отыскать этих преступников, чтобы в дальнейшем привлечь их к предусмотренной законом уголовной ответственности», — подчеркнул Фильчаков.

Также он рассказал, что по фактам преступлений против основ национальной безопасности в суд направлены обвинительные акты в отношении 242 человек, из которых 90 уже осуждены.