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Прокурор Харьковщины рассказал, как будут ловить предателей, сбежавших в РФ

Политика 20:23   24.02.2023
Елена Нагорная
Прокурор Харьковщины рассказал, как будут ловить предателей, сбежавших в РФ

В Харьковской области в течение года войны зарегистрировано более 2300 преступлений против основ национальной безопасности. О подозрении сообщили 496 лицам, в том числе 313 коллаборантам, 118 — за государственную измену, 33 пособникам государству-агрессору и 21 «корректировщику огня». Часть из них выехала в РФ, поэтому получила подозрения заочно.

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По его словам, преступления против основ национальной безопасности не имеют сроков давности.

«Что касается коллаборантов, предателей и пособников государству-агрессору, которым следователями и прокурорами сообщено о подозрении заочно, то они объявляются в международный розыск. Наши правоохранительные органы с помощью наших западных партнеров будут пытаться найти отыскать этих преступников, чтобы в дальнейшем привлечь их к предусмотренной законом уголовной ответственности», — подчеркнул Фильчаков.

Также он рассказал, что по фактам преступлений против основ национальной безопасности в суд направлены обвинительные акты в отношении 242 человек, из которых 90 уже осуждены.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 20:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение года войны зарегистрировано более 2300 преступлений против основ национальной безопасности. О подозрении сообщили 496 лицам, в том числе 313 коллаборантам, 118 — за государственную измену, 33 пособникам государству-агрессору и 21 «корректировщику огня». Часть из них выехала в РФ, поэтому получила подозрения заочно.".