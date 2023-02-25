В Харькове временно останавливалось движение по одной из веток метро

Движение поездов по Холодногорской линии Харьковского метрополитена временно приостанавливали.

Об этом в 14:16 сообщили в пресс-службе подземки и отметили, что причины — технические.

«Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносим извинения за временные неудобства!», — обратились к пассажирам в метрополитене.

В 15:02 в подземке сообщили, что движение восстановлено.

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