В Харькове временно останавливалось движение по одной из веток метро
Движение поездов по Холодногорской линии Харьковского метрополитена временно приостанавливали.
Об этом в 14:16 сообщили в пресс-службе подземки и отметили, что причины — технические.
«Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносим извинения за временные неудобства!», — обратились к пассажирам в метрополитене.
В 15:02 в подземке сообщили, что движение восстановлено.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 15:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов по Холодногорской линии Харьковского метрополитена временно приостанавливали.".