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В Харькове временно останавливалось движение по одной из веток метро

Общество 15:14   25.02.2023
Елена Нагорная
В Харькове временно останавливалось движение по одной из веток метро

Движение поездов по Холодногорской линии Харьковского метрополитена временно приостанавливали.

Об этом в 14:16 сообщили в пресс-службе подземки и отметили, что причины — технические.

«Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносим извинения за временные неудобства!», — обратились к пассажирам в метрополитене.

В 15:02 в подземке сообщили, что движение восстановлено.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов по Холодногорской линии Харьковского метрополитена временно приостанавливали.".