У Харкові тимчасово зупинявся рух однією з гілок метро

Рух поїздів Холодногірською лінією Харківського метрополітену тимчасово призупиняли.

Про це о 14:16 повідомили у пресслужбі підземки та зазначили, що причини – технічні.

“Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася та перепрошуємо за тимчасові незручності!”, — звернулися до пасажирів у метрополітені.

О 15:02 у підземці повідомили, що рух відновлено.