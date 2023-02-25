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У Харкові тимчасово зупинявся рух однією з гілок метро

Суспільство 15:14   25.02.2023
Олена Нагорна
У Харкові тимчасово зупинявся рух однією з гілок метро

Рух поїздів Холодногірською лінією Харківського метрополітену тимчасово призупиняли.

Про це о 14:16 повідомили у пресслужбі підземки та зазначили, що причини – технічні.

“Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася та перепрошуємо за тимчасові незручності!”, — звернулися до пасажирів у метрополітені.

О 15:02 у підземці повідомили, що рух відновлено.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів Холодногірською лінією Харківського метрополітену тимчасово призупиняли.".