У Харкові тимчасово зупинявся рух однією з гілок метро
Рух поїздів Холодногірською лінією Харківського метрополітену тимчасово призупиняли.
Про це о 14:16 повідомили у пресслужбі підземки та зазначили, що причини – технічні.
“Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася та перепрошуємо за тимчасові незручності!”, — звернулися до пасажирів у метрополітені.
О 15:02 у підземці повідомили, що рух відновлено.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 15:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів Холодногірською лінією Харківського метрополітену тимчасово призупиняли.".