5 автомобилей передали воинам ВСУ Синегубов и благотворители
Начальник ХОВА Олег Синегубов и волонтеры ОО «Единая страна – это Украина» и БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» передали автомобили для трех бригад.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить харьковских военных всем необходимым. Защитники нуждаются в автомобилях, ведь на фронте эта техника действительно является расходным материалом, поэтому нужно обновлять эту базу», – сказал Олег Синегубов.
В сотрудничестве с волонтерами сегодня передали одну машину 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, 2 внедорожника – для 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, рассказал директор Департамента культуры и туризма Харьковской ОВА Эдуард Павленко. Также 2 универсала получила 113-я отдельная бригада территориальной обороны.
Благотворители находят машины в Европе и в Америке.
«Эти машины удалось приобрести благодаря краудфандингу. У нас есть правило – передавать автомобиль только после технического осмотра и необходимого ремонта, ведь главное – чтобы он не подвел наших ребят во время выполнения важных задач», – рассказал волонтер БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» Юрий Мирошниченко.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 14:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и волонтеры ОО «Единая страна – это Украина» и БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» передали автомобили для трех бригад.".