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5 автомобилей передали воинам ВСУ Синегубов и благотворители

Общество 14:30   27.02.2023
Оксана Якушко
5 автомобилей передали воинам ВСУ Синегубов и благотворители

Начальник ХОВА Олег Синегубов и волонтеры ОО «Единая страна – это Украина» и БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» передали автомобили для трех бригад.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить харьковских военных всем необходимым. Защитники нуждаются в автомобилях, ведь на фронте эта техника действительно является расходным материалом, поэтому нужно обновлять эту базу», – сказал Олег Синегубов.

В сотрудничестве с волонтерами сегодня передали одну машину 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, 2 внедорожника – для 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, рассказал директор Департамента культуры и туризма Харьковской ОВА Эдуард Павленко. Также 2 универсала получила 113-я отдельная бригада территориальной обороны.

Благотворители находят машины в Европе и в Америке.

«Эти машины удалось приобрести благодаря краудфандингу. У нас есть правило – передавать автомобиль только после технического осмотра и необходимого ремонта, ведь главное – чтобы он не подвел наших ребят во время выполнения важных задач», – рассказал волонтер БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» Юрий Мирошниченко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и волонтеры ОО «Единая страна – это Украина» и БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» передали автомобили для трех бригад.".