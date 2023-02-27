5 автомобилей передали воинам ВСУ Синегубов и благотворители

Начальник ХОВА Олег Синегубов и волонтеры ОО «Единая страна – это Украина» и БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» передали автомобили для трех бригад.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить харьковских военных всем необходимым. Защитники нуждаются в автомобилях, ведь на фронте эта техника действительно является расходным материалом, поэтому нужно обновлять эту базу», – сказал Олег Синегубов.

В сотрудничестве с волонтерами сегодня передали одну машину 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, 2 внедорожника – для 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, рассказал директор Департамента культуры и туризма Харьковской ОВА Эдуард Павленко. Также 2 универсала получила 113-я отдельная бригада территориальной обороны.

Благотворители находят машины в Европе и в Америке.

«Эти машины удалось приобрести благодаря краудфандингу. У нас есть правило – передавать автомобиль только после технического осмотра и необходимого ремонта, ведь главное – чтобы он не подвел наших ребят во время выполнения важных задач», – рассказал волонтер БО «Благотворительный фонд Моторизованная Сечь» Юрий Мирошниченко.