5 автівок передали воїнам ЗСУ Синєгубов і благодійники
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та волонтери ГО «Єдина країна – це Україна» та БО «Благодійний фонд Моторизована Січ» передали автомобілі для трьох бригад.
«Ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити харківських військових усім необхідним. Захисники потребують автомобілів, адже на фронті ця техніка насправді є розхідним матеріалом, тому потрібно оновлювати цю базу», – сказав Олег Синєгубов.
У співпраці з волонтерами сьогодні передали одну машину 92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, 2 позашляховики – для 127-ої окремої бригади Сил територіальної оборони, розповів директор Департаменту культури та туризму Харківської ОВА Едуард Павленко. Також 2 універсали отримала 113-а окрема бригада територіальної оборони.
Благодійники знаходять машини в Європі та в Америці.
«Ці машини вдалося придбати завдяки краудфандингу. У нас є правило – передавати автомобіль тільки після технічного огляду та необхідного ремонту, адже головне – щоб він не підвів наших хлопців під час виконання важливих завдань», – розповів волонтер БО «Благодійний фонд “Моторизована Січ“» Юрій Мірошниченко.
Читайте також: Зухвалого хулігана, який порізав колеса 150 авто на Салтівці, помістили в СІЗО
Новини за темою:
Ви читали новину: «5 автівок передали воїнам ЗСУ Синєгубов і благодійники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 14:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та волонтери ГО «Єдина країна – це Україна» та БО «Благодійний фонд Моторизована Січ» передали автомобілі для трьох бригад.".