5 автівок передали воїнам ЗСУ Синєгубов і благодійники

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та волонтери ГО «Єдина країна – це Україна» та БО «Благодійний фонд Моторизована Січ» передали автомобілі для трьох бригад.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити харківських військових усім необхідним. Захисники потребують автомобілів, адже на фронті ця техніка насправді є розхідним матеріалом, тому потрібно оновлювати цю базу», – сказав Олег Синєгубов.

У співпраці з волонтерами сьогодні передали одну машину 92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, 2 позашляховики – для 127-ої окремої бригади Сил територіальної оборони, розповів директор Департаменту культури та туризму Харківської ОВА Едуард Павленко. Також 2 універсали отримала 113-а окрема бригада територіальної оборони.

Благодійники знаходять машини в Європі та в Америці.

«Ці машини вдалося придбати завдяки краудфандингу. У нас є правило – передавати автомобіль тільки після технічного огляду та необхідного ремонту, адже головне – щоб він не підвів наших хлопців під час виконання важливих завдань», – розповів волонтер БО «Благодійний фонд “Моторизована Січ“» Юрій Мірошниченко.