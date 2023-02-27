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Кредитный рейтинг Харькова превысил кредитный рейтинг Украины

Общество 09:58   27.02.2023
Оксана Якушко
Кредитный рейтинг Харькова превысил кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило кредитный рейтинг  Харькова, сообщает мэрия города.

Из-за развязанной россией полномасштабной войны Moody’s Investors Service снизило инвестиционный кредитный рейтинг Украины, при этом рейтинг Харькова остался на прежнем уровне и впервые в истории превысил рейтинг государства, сообщил заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

По словам вице-мэра, до этого агентство придерживалось жесткого правила, согласно которому рейтинг территорий не мог быть выше суверенного.

«Для инвесторов это означает, что Харьков способен рассчитываться с долгами и в состоянии обеспечить предоставление административных и базовых услуг. Город живет, выполняет свои финансовые обязательства перед инвесторами. На ближайшее будущее это будет иметь большое значение», — подчеркнул Михаил Фатеев.

Moody’s Investors Service – одно из ведущих мировых рейтинговых агентств.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило кредитный рейтинг  Харькова, сообщает мэрия города.".