Кредитный рейтинг Харькова превысил кредитный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило кредитный рейтинг Харькова, сообщает мэрия города.
Из-за развязанной россией полномасштабной войны Moody’s Investors Service снизило инвестиционный кредитный рейтинг Украины, при этом рейтинг Харькова остался на прежнем уровне и впервые в истории превысил рейтинг государства, сообщил заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
По словам вице-мэра, до этого агентство придерживалось жесткого правила, согласно которому рейтинг территорий не мог быть выше суверенного.
«Для инвесторов это означает, что Харьков способен рассчитываться с долгами и в состоянии обеспечить предоставление административных и базовых услуг. Город живет, выполняет свои финансовые обязательства перед инвесторами. На ближайшее будущее это будет иметь большое значение», — подчеркнул Михаил Фатеев.
Moody’s Investors Service – одно из ведущих мировых рейтинговых агентств.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 09:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило кредитный рейтинг Харькова, сообщает мэрия города.".