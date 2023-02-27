Кредитний рейтинг Харкова перевищив кредитний рейтинг України
Міжнародна рейтингова агенція Moody’s Investors Service підтвердила кредитний рейтинг Харкова, повідомляє мерія міста.
Через розв’язану росією повномасштабну війну «Moody’s Investors Service» знизило інвестиційний кредитний рейтинг України, при цьому рейтинг Харкова залишився на колишньому рівні і вперше в історії перевищив рейтинг держави, повідомив заступник міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв.
За словами віце-мера, до цього агентство дотримувалося жорсткого правила, згідно з яким рейтинг територій не міг бути вищим за суверенний.
«Для інвесторів це означає, що Харків здатний розраховуватися з боргами та в змозі забезпечити надання адміністративних та базових послуг. Місто живе, виконує свої фінансові зобов’язання перед інвесторами. На найближче майбутнє це матиме велике значення», – наголосив Михайло Фатєєв.
«Moody’s Investors Service» – одне з провідних світових рейтингових агентств.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 09:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міжнародна рейтингова агенція Moody’s Investors Service підтвердила кредитний рейтинг Харкова, повідомляє мерія міста.".