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Мужчина, укравший 30 тепловых счетчиков из подвалов Харькова, получит 8 лет

Происшествия 14:06   27.02.2023
Оксана Якушко
Мужчина, укравший 30 тепловых счетчиков из подвалов Харькова, получит 8 лет

В сентябре-октябре прошлого года, в преддверии отопительного сезона, мужчина проникал в подвальные помещения жилых домов Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Оттуда он похищал счетчики тепловой энергии и измерители давления воды, тем самым подверг риску оставить большое количество жителей без тепла в осенне-зимний период.

После этого он разбирал похищенное на части и сдавал как металлолом.

Начислено 30 эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Общая сумма ущерба составляет более 120 тысяч гривен.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Его судят в Коминтерновском районном суде Харькова.
Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сентябре-октябре прошлого года, в преддверии отопительного сезона, мужчина проникал в подвальные помещения жилых домов Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".