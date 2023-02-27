Мужчина, укравший 30 тепловых счетчиков из подвалов Харькова, получит 8 лет

В сентябре-октябре прошлого года, в преддверии отопительного сезона, мужчина проникал в подвальные помещения жилых домов Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Оттуда он похищал счетчики тепловой энергии и измерители давления воды, тем самым подверг риску оставить большое количество жителей без тепла в осенне-зимний период.

После этого он разбирал похищенное на части и сдавал как металлолом.

Начислено 30 эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Общая сумма ущерба составляет более 120 тысяч гривен.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Его судят в Коминтерновском районном суде Харькова.

Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Читайте также: Предприимчивый харьковчанин регулярно воровал провода трамвайных сетей