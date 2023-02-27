Чоловік, який вкрав 30 лічильників із підвалів Харкова, отримає 8 років
У вересні-жовтні минулого року, напередодні опалювального сезону, чоловік проникав до підвальних приміщень житлових будинків Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Звідти він викрадав лічильники теплової енергії та вимірювачі тиску води, тим самим піддав ризику залишити велику кількість мешканців без тепла в осінньо-зимовий період.
Після цього він розбирав викрадене на частини та здавав як металобрухт.
Нараховано 30 епізодів злочинної діяльності обвинуваченого. Загальна сума збитків складає понад 120 тисяч гривень.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.
Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт щодо 21-річного харків‘янина за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Читайте також: Підприємливий харків’янин регулярно крав дроти трамвайних мереж
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чоловік, який вкрав 30 лічильників із підвалів Харкова, отримає 8 років»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 14:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вересні-жовтні минулого року, напередодні опалювального сезону, чоловік проникав до підвальних приміщень житлових будинків Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".