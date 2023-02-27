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На Харьковщине пьяный мужчина угнал ВАЗ, чтобы среди ночи покататься

Происшествия 21:03   27.02.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине пьяный мужчина угнал ВАЗ, чтобы среди ночи покататься Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В городе Красноград Харьковской области правоохранители задержали местного жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-21011».

С заявлением об угоне авто к правоохранителям обратился 61-летний житель города. Он рассказал, что «ВАЗ» был припаркован у подъезда многоэтажки, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Злоумышленником оказался местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ночью взял автомобиль потерпевшего покататься», — рассказали в полиции.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители вернули машину владельцу и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 21:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Красноград Харьковской области правоохранители задержали местного жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-21011».".