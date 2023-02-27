На Харьковщине пьяный мужчина угнал ВАЗ, чтобы среди ночи покататься
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В городе Красноград Харьковской области правоохранители задержали местного жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-21011».
С заявлением об угоне авто к правоохранителям обратился 61-летний житель города. Он рассказал, что «ВАЗ» был припаркован у подъезда многоэтажки, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Злоумышленником оказался местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ночью взял автомобиль потерпевшего покататься», — рассказали в полиции.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители вернули машину владельцу и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.
Читайте также: Мужчина украл 30 тепловых счетчиков из подвалов Харькова
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине пьяный мужчина угнал ВАЗ, чтобы среди ночи покататься»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Красноград Харьковской области правоохранители задержали местного жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-21011».".