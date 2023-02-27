На Харьковщине пьяный мужчина угнал ВАЗ, чтобы среди ночи покататься

В городе Красноград Харьковской области правоохранители задержали местного жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-21011».

С заявлением об угоне авто к правоохранителям обратился 61-летний житель города. Он рассказал, что «ВАЗ» был припаркован у подъезда многоэтажки, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Злоумышленником оказался местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ночью взял автомобиль потерпевшего покататься», — рассказали в полиции.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители вернули машину владельцу и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

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