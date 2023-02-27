На Харківщині п’яний чоловік викрав ВАЗівку, щоб серед ночі покататися
У місті Красноград Харківської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який викрав автомобіль “ВАЗ-21011”.
Із заявою про викрадення авто до правоохоронців звернувся 61-річний мешканець міста. Він розповів, що “ВАЗ” був припаркований біля під’їзду багатоповерхівки, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Зловмисником виявився місцевий мешканець, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Він вночі взяв автомобіль потерпілого покататися”, – розповіли в поліції.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Правоохоронці повернули машину власнику та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 21:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Красноград Харківської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який викрав автомобіль “ВАЗ-21011”.".