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На Харківщині п’яний чоловік викрав ВАЗівку, щоб серед ночі покататися

Події 21:03   27.02.2023
Олена Нагорна
На Харківщині п’яний чоловік викрав ВАЗівку, щоб серед ночі покататися

У місті Красноград Харківської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який викрав автомобіль “ВАЗ-21011”.

Із заявою про викрадення авто до правоохоронців звернувся 61-річний мешканець міста. Він розповів, що “ВАЗ” був припаркований біля під’їзду багатоповерхівки, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисником виявився місцевий мешканець, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Він вночі взяв автомобіль потерпілого покататися”, – розповіли в поліції.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці повернули машину власнику та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 21:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Красноград Харківської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який викрав автомобіль “ВАЗ-21011”.".