На Харківщині п’яний чоловік викрав ВАЗівку, щоб серед ночі покататися

У місті Красноград Харківської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який викрав автомобіль “ВАЗ-21011”.

Із заявою про викрадення авто до правоохоронців звернувся 61-річний мешканець міста. Він розповів, що “ВАЗ” був припаркований біля під’їзду багатоповерхівки, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисником виявився місцевий мешканець, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Він вночі взяв автомобіль потерпілого покататися”, – розповіли в поліції.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці повернули машину власнику та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.