Полиция: В Харькове мужчина продавал через интернет винтовку и пулемет
Во время обыска у злоумышленника изъяли более 250 патронов разного калибра, винтовки, мину, порох и другие вещественные доказательства, сообщила полиция Харьковской области.
Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области узнали, что 38-летний мужчина через интернет сбывал огнестрельное оружие. Он продал мужчине винтовку «СВТ-40» и пулемет Калашникова.
24 февраля сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, оперативники отдела полиции №2 ХРУП №1, УВКР СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры провели 5 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника в городе Александрия.
Правоохранители изъяли 2 винтовки «Мосина», 2 пистолета-пулемета Шпагина в разобранном состоянии, более 250 патронов разного калибра, мину ВОГ-25, магазин, порох и другие вещдоки.
В тот же день правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 16:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска у злоумышленника изъяли более 250 патронов разного калибра, винтовки, мину, порох и другие вещественные доказательства, сообщила полиция Харьковской области.".