Поліція: У Харкові чоловік продавав через інтернет гвинтівку та кулемет

Під час обшуку у зловмисника вилучили понад 250 набоїв різного калібру, гвинтівки, міну, порох та інші речові докази, повідомила поліція Харківської області.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області дізналися, що 38-річний чоловік через інтернет збував вогнепальну зброю. Він продав чоловіку гвинтівку «СВТ-40» та кулемет Калашникова.

24 лютого співробітники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, оперативники відділу поліції № 2 ХРУП № 1, ДВКР СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури провели 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисника в місті Олександрія.

Правоохоронці вилучили 2 гвинтівки «Мосіна», 2 пістолета-кулемета Шпагіна у розібраному стані, понад 250 патронів різного калібру, міну ВОГ-25, магазин, порох та інші речові докази.

Того ж дня правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.