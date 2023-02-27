В Харькове 28 февраля троллейбус №3 временно сменит маршрут

Изменение маршрута связано с аварийным ремонтом контактной сети троллейбуса , сообщили в мэрии Харькова.

Движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда и пр. Александровскому, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Богдана Хмельницкого будет прекращен с 11:00 до 13:00 28 февраля, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Во вторник в указанное время троллейбус №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «ул. Университетская» – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – бул. Богдана Хмельницкого – разворотный круг «бул. Богдана Хмельницкого» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля».

В обратном направлении: разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля» – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Танкопия – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «ул. Университетская».