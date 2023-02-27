Live
  • Понедельник 27.02.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.64
    • 🟢

В Харькове 28 февраля троллейбус №3 временно сменит маршрут

Общество 16:26   27.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове 28 февраля троллейбус №3 временно сменит маршрут Фото: Харьковский горсовет

Изменение маршрута связано с аварийным ремонтом контактной сети троллейбуса , сообщили в мэрии Харькова.

Движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда и пр. Александровскому, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Богдана Хмельницкого будет прекращен с 11:00 до 13:00 28 февраля, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Во вторник в указанное время троллейбус №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «ул. Университетская» – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – бул. Богдана Хмельницкого – разворотный круг «бул. Богдана Хмельницкого» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля».

В обратном направлении: разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля» – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Танкопия – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «ул. Университетская».

Читайте также: Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:06
Мужчина, укравший 30 тепловых счетчиков из подвалов Харькова, получит 8 лет
13:22
В Харькове восстанавливают разрушенные при обстреле кровли жилых домов
12:27
В Харькове во время переименования наконец-то уберут улицу Кремлевскую – мэрия
11:51
Жадан: В Харькове добровольцами и волонтерами стали бывшие избиратели Кернеса
09:58
Кредитный рейтинг Харькова превысил кредитный рейтинг Украины

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове 28 февраля троллейбус №3 временно сменит маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 16:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменение маршрута связано с аварийным ремонтом контактной сети троллейбуса , сообщили в мэрии Харькова.".