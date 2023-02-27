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У Харкові 28 лютого тролейбус №3 тимчасово змінить маршрут

Суспільство 16:26   27.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові 28 лютого тролейбус №3 тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбуса, повідомили у мерії Харкова.

Рух тролейбусів по пр. Героїв Сталінграда та пр. Олександрівському на ділянці від пр. Петра Григоренка до бул. Богдана Хмельницького буде припинено з 11:00 до 13:00 28 лютого, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У вівторок у зазначений час тролейбус №3 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Петра Григоренка – вул. Танкопія – бул. Богдана Хмельницького – розворотне коло «бул. Богдана Хмельницького» – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня».

У зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «вул. Університетська».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 16:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміна маршруту пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбуса, повідомили у мерії Харкова.".