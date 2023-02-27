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В Харькове во время переименования наконец-то уберут улицу Кремлевскую – мэрия

Общество 12:27   27.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове во время переименования наконец-то уберут улицу Кремлевскую – мэрия

От 77,2 до 89,4% участников общественного опроса поддержали предложения Харьковского городского совета по переименованию топонимов, связанных с российской федерацией, сообщает мэрия города.

Из принявших участие в опросе 96,4% прописаны в Харькове, а 3,6% зарегистрированы как ВПЛ. Большинство из них – граждане в возрасте от 25 до 44 лет.

Планируется переименовать 18 улиц, а еще один топоним, ул. Кремлевскую, вообще убрать с карты, поскольку на ней нет застройки. Предложения разработали представители Харьковской топонимической группы, Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько, Харьковской социологической сети и отдела топонимики Харьковского городского совета.

Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды единогласно поддержала переименования. Окончательное решение должны принять на сессии Харьковского городского совета.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От 77,2 до 89,4% участников общественного опроса поддержали предложения Харьковского городского совета по переименованию топонимов, связанных с российской федерацией, сообщает мэрия города.".