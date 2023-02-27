У Харкові під час перейменування нарешті приберуть вулицю Кремлівську – мерія
Від 77,2 до 89,4% учасників громадського опитування підтримали пропозиції Харківської міської ради щодо перейменування топонімів, пов’язаних із російською федерацією, повідомляє мерія міста.
З 96,4%, що взяли участь в опитуванні, прописані в Харкові, а 3,6% зареєстровані як ВПО. Більшість із них – громадяни віком від 25 до 44 років.
Планується перейменувати 18 вулиць, ще один топонім, вул. Кремлівську взагалі прибрати з карти, оскільки на ній немає забудови. Пропозиції розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топонімики Харківської міської ради.
Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища одноголосно підтримала перейменування. Остаточне рішення мають ухвалити на сесії Харківської міської ради.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 12:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 77,2 до 89,4% учасників громадського опитування підтримали пропозиції Харківської міської ради щодо перейменування топонімів, пов’язаних із російською федерацією, повідомляє мерія міста.".