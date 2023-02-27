У Харкові під час перейменування нарешті приберуть вулицю Кремлівську – мерія

Від 77,2 до 89,4% учасників громадського опитування підтримали пропозиції Харківської міської ради щодо перейменування топонімів, пов’язаних із російською федерацією, повідомляє мерія міста.

З 96,4%, що взяли участь в опитуванні, прописані в Харкові, а 3,6% зареєстровані як ВПО. Більшість із них – громадяни віком від 25 до 44 років.

Планується перейменувати 18 вулиць, ще один топонім, вул. Кремлівську взагалі прибрати з карти, оскільки на ній немає забудови. Пропозиції розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топонімики Харківської міської ради.

Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища одноголосно підтримала перейменування. Остаточне рішення мають ухвалити на сесії Харківської міської ради.