Артударом по Харьковщине повреждено восемь частных домов — ГСЧС

Спасатели ГСЧС подвели итоги суток в Харьковской области.

Пожаров из-за обстрелов региона армией РФ за минувшие сутки не зафиксировали. Однако есть разрушения.

«В 13:25 (27 февраля — Ред.) спасатели из г. Волчанска выезжали в с. Волчанские Хутора на проверку местности после очередного атрудара со стороны захватчиков. Проверкой обнаружены повреждения на территории восьми частных домовладений», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели Харьковщины шесть раз выезжали гасить пожары (возникшие не из-за боевых действий), один раз — на проведение аварийно-спасательных работ и один — проверять места вражеских обстрелов.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 16 взрывоопасных предметов.