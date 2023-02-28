Артударом по Харьковщине повреждено восемь частных домов — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Спасатели ГСЧС подвели итоги суток в Харьковской области.
Пожаров из-за обстрелов региона армией РФ за минувшие сутки не зафиксировали. Однако есть разрушения.
«В 13:25 (27 февраля — Ред.) спасатели из г. Волчанска выезжали в с. Волчанские Хутора на проверку местности после очередного атрудара со стороны захватчиков. Проверкой обнаружены повреждения на территории восьми частных домовладений», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели Харьковщины шесть раз выезжали гасить пожары (возникшие не из-за боевых действий), один раз — на проведение аварийно-спасательных работ и один — проверять места вражеских обстрелов.
Читайте также: ВСУ за сутки отбили 60 атак, в том числе на Купянском направлении — данные ГШ
Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 16 взрывоопасных предметов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Артударом по Харьковщине повреждено восемь частных домов — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС подвели итоги суток в Харьковской области".