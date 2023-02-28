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Артударом по Харьковщине повреждено восемь частных домов — ГСЧС

Происшествия 08:39   28.02.2023
Оксана Горун
Артударом по Харьковщине повреждено восемь частных домов — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели ГСЧС подвели итоги суток в Харьковской области.

Пожаров из-за обстрелов региона армией РФ за минувшие сутки не зафиксировали. Однако есть разрушения.

«В 13:25 (27 февраля — Ред.) спасатели из г. Волчанска выезжали в с. Волчанские Хутора на проверку местности после очередного атрудара со стороны захватчиков. Проверкой обнаружены повреждения на территории восьми частных домовладений», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели Харьковщины шесть раз выезжали гасить пожары (возникшие не из-за боевых действий), один раз — на проведение аварийно-спасательных работ и один — проверять места вражеских обстрелов.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС подвели итоги суток в Харьковской области".