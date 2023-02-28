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Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС

Події 08:39   28.02.2023
Оксана Горун
Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС

Рятувальники ДСНС підбили підсумки доби в Харківській області.

Пожеж через обстріли регіону армією РФ за минулу добу не зафіксували. Проте є руйнування.

” О 13:25 рятувальники з м. Вовчанська виїжджали до с. Вовчанські Хутори на перевірку місцевості після чергового атрудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території восьми приватних домоволодінь”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники Харківщини шість разів виїжджали гасити пожежі (що виникли не через бойові дії), один раз – на проведення аварійно-рятувальних робіт та один – перевіряти місця ворожих обстрілів.

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Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС підбили підсумки доби в Харківській області".