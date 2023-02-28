Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС
Рятувальники ДСНС підбили підсумки доби в Харківській області.
Пожеж через обстріли регіону армією РФ за минулу добу не зафіксували. Проте є руйнування.
” О 13:25 рятувальники з м. Вовчанська виїжджали до с. Вовчанські Хутори на перевірку місцевості після чергового атрудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території восьми приватних домоволодінь”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом за добу рятувальники Харківщини шість разів виїжджали гасити пожежі (що виникли не через бойові дії), один раз – на проведення аварійно-рятувальних робіт та один – перевіряти місця ворожих обстрілів.
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Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС підбили підсумки доби в Харківській області".