Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС

Рятувальники ДСНС підбили підсумки доби в Харківській області.

Пожеж через обстріли регіону армією РФ за минулу добу не зафіксували. Проте є руйнування.

” О 13:25 рятувальники з м. Вовчанська виїжджали до с. Вовчанські Хутори на перевірку місцевості після чергового атрудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території восьми приватних домоволодінь”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники Харківщини шість разів виїжджали гасити пожежі (що виникли не через бойові дії), один раз – на проведення аварійно-рятувальних робіт та один – перевіряти місця ворожих обстрілів.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.