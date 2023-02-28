Дорожники Харьковщины взялись латать ямы после зимы (фото)

В Харьковской области подрядчики приступили к ликвидации ям на дорогах государственного значения, которые образовались после «неблагоприятных погодных условий в зимний период». Преимущественно дорожники работали на участке М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщают в Facebook Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

«Именно через нашу область проходят важные гуманитарные и военные коридоры, поэтому обеспечение проезда по автодорогам Харьковской области чрезвычайно важно», — подчеркивают дорожники.

Водителей призывают быть бдительными в местах проведения указанных работ.



Фото: Служба автомобильных дорог в Харьковской области