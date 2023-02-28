Дорожники Харьковщины взялись латать ямы после зимы (фото)
Фото: САД
В Харьковской области подрядчики приступили к ликвидации ям на дорогах государственного значения, которые образовались после «неблагоприятных погодных условий в зимний период». Преимущественно дорожники работали на участке М-03 Киев-Харьков-Довжанский.
Об этом сообщают в Facebook Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
«Именно через нашу область проходят важные гуманитарные и военные коридоры, поэтому обеспечение проезда по автодорогам Харьковской области чрезвычайно важно», — подчеркивают дорожники.
Водителей призывают быть бдительными в местах проведения указанных работ.
Фото: Служба автомобильных дорог в Харьковской области
Читайте также: Какие дороги и мосты Харьковщины в планах на ремонт в 2023 году. Список
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дорожники Харьковщины взялись латать ямы после зимы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 22:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области подрядчики приступили к ликвидации ям на дорогах государственного значения, которые образовались после «неблагоприятных погодных условий в зимний период». Преимущественно дорожники работали на участке М-03 Киев-Харьков-Довжанский.".