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Дорожники Харьковщины взялись латать ямы после зимы (фото)

Общество 22:48   28.02.2023
Елена Нагорная
Дорожники Харьковщины взялись латать ямы после зимы (фото) Фото: САД

В Харьковской области подрядчики приступили к ликвидации ям на дорогах государственного значения, которые образовались после «неблагоприятных погодных условий в зимний период». Преимущественно дорожники работали на участке М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщают в Facebook Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

«Именно через нашу область проходят важные гуманитарные и военные коридоры, поэтому обеспечение проезда по автодорогам Харьковской области чрезвычайно важно», — подчеркивают дорожники.

Водителей призывают быть бдительными в местах проведения указанных работ.


Фото: Служба автомобильных дорог в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 22:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области подрядчики приступили к ликвидации ям на дорогах государственного значения, которые образовались после «неблагоприятных погодных условий в зимний период». Преимущественно дорожники работали на участке М-03 Киев-Харьков-Довжанский.".