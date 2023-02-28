Дорожники Харківщини взялися латати ями після зими (фото)
У Харківській області підрядники розпочали ліквідацію ям на дорогах державного значення, які утворилися після “несприятливих погодних умов у зимовий період”. Переважно шляховики працювали на ділянці М-03 Київ-Харків-Довжанський.
Про це повідомляють у Facebook Служби автомобільних доріг у Харківській області.
“Саме через нашу область проходять важливі гуманітарні та військові коридори, тому забезпечення проїзду автошляхами Харківської області надзвичайно важливе”, – підкреслюють шляховики.
Водіїв закликають бути пильними у місцях проведення зазначених робіт.
Фото: Служба автомобільних доріг у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 22:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області підрядники розпочали ліквідацію ям на дорогах державного значення, які утворилися після “несприятливих погодних умов у зимовий період”. Переважно шляховики працювали на ділянці М-03 Київ-Харків-Довжанський.".