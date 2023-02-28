Дорожники Харківщини взялися латати ями після зими (фото)

У Харківській області підрядники розпочали ліквідацію ям на дорогах державного значення, які утворилися після “несприятливих погодних умов у зимовий період”. Переважно шляховики працювали на ділянці М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Про це повідомляють у Facebook Служби автомобільних доріг у Харківській області.

“Саме через нашу область проходять важливі гуманітарні та військові коридори, тому забезпечення проїзду автошляхами Харківської області надзвичайно важливе”, – підкреслюють шляховики.

Водіїв закликають бути пильними у місцях проведення зазначених робіт.



Фото: Служба автомобільних доріг у Харківській області