Где сейчас «шариец» Плетнев и ряд депутатов горсовета: Терехов напишет в СБУ

Мэр Харькова Игорь Терехов на пленарном заседании сессии горсовета 28 февраля заявил, что направит письмо в СБУ с запросом о местонахождении ряда депутатов горсовета.

Соответствующее предложение во время сессии озвучил депутат Игорь Черняк.

«Я думаю, что это решение, которое будет соответствовать регламенту, чтобы те люди, которые находятся на территории… Бог его знает, кто сидит рядом, кто получает доступ к проектам решений, к данным, к персональным данным. С определенными депутатами, я считаю, что у нас есть все основания для того, чтобы лишить их возможности участвовать в заседаниях городского совета», — считает Черняк.

«Я сегодня письмо направлю соответствующее в СБУ, что касается пребывания некоторых депутатов, где они есть. Может им руку тянут. Не знаю. Посмотрим», — сказал Терехов.

Руководитель фракции «ЕС» в горсовете Олег Абрамичев задал вопрос, существует ли процедура лишения мандата депутата, «который латентно поддерживает Российскую Федерацию».

«Я хочу обратиться к коллегам, которые были в той партии, что они скажут о своем коллеге, председателе фракции. Это очень показательно, что председатель фракции это делает. Я думаю, что надо лишать такого человека мандата депутата», — заявил Абрамичев.

Терехов ответил, что этот вопрос проработает юридический департамент.

Бывший глава фракции «Партия Шария» в горсовете Владимир Плетнев, который воздержался от голосования за обращение к международным организациям и городам-партнерам Харькова о недопущении участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Азиатских играх, заверил, что не находится ни в России, ни в Беларуси.

«В Харьковской области. Более конкретно не скажу — из соображений безопасности», — сказал депутат, отвечая на вопрос Терехова, а также добавил, что выехал из Харькова в начале полномасштабного вторжения из-за угроз.

Бывший член «Партии Шария», депутат горсовета Никита Роженко на это заявил, что Плетнев сейчас в Абхазии. Тот ответил, что уже говорил, где находится, а Роженко отвечать не собирается.

Напомним, что фракция «Партии Шария» в Харьковском горсовете прекратила деятельность в мае 2022 года, поскольку ее численность стала меньше пяти человек.