Де зараз “шарієць” Плетньов та низка депутатів міськради: Терехов напише в СБУ

Мер Харкова Ігор Терехов на пленарному засіданні сесії міськради 28 лютого заявив, що направить листа до СБУ із запитом щодо місцеперебування низки депутатів міськради.

Відповідну пропозицію під час сесії озвучив депутат Ігор Черняк.

“Я думаю, що це рішення, яке буде відповідати регламенту, щоб ті люди, які знаходяться на території… Бог його знає, хто сидить поруч, хто отримує доступ до проєктів рішень, до даних, до персональних даних. З певними депутатами, я вважаю, що в нас є всі підстави для того, щоб позбавити їх можливості брати участь у засіданнях міської ради”, — вважає Черняк.

“Я сьогодні листа направлю відповідного до СБУ, що стосується перебування деяких депутатів, де вони є. Може їм руку тягнуть. Не знаю. Побачимо”, — сказав Терехов.

Керівник фракції “ЄС” у міськраді Олег Абрамичев поставив питання, чи існує процедура позбавлення мандата депутата, “який латентно підтримує Російську Федерацію”.

“Я хочу звернутись до колег, які були в тій партії, що вони скажуть про свого колегу, голову фракції. Це дуже показово, що голова фракції це робить. Я думаю, що треба позбавляти таку людину мандата депутата”, – заявив Абрамичев.

Терехов відповів, що це питання опрацює юридичний департамент.

Колишній голова фракції “Партія Шарія” у міськраді Володимир Плетньов, який утримався від голосування за звернення до міжнародних організацій та міст-партнерів Харкова щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Азіатських іграх, запевнив, що не перебуває ані в Росії, ані в Білорусі.

“У Харківській області. Більш конкретно не скажу – з міркувань безпеки”, – сказав депутат, відповідаючи на запитання Терехова, а також додав, що виїхав із Харкова на початку повномасштабного вторгнення через погрози.

Колишній член “Партії Шарія”, депутат міськради Микита Роженко на це заявив, що Плетньов зараз в Абхазії. Той відповів, що вже казав, де знаходиться, а Роженку відповідати не збирається.

Нагадаємо, що фракція “Партії Шарія” у Харківській міськраді припинила діяльність у травні 2022 року, оскільки її чисельність стала меншою за п’ять осіб.