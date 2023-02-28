З міськради пішов депутат від Блоку Кернеса, ексголовний дорожник Харкова
На сесії Харківської міськради 28 лютого підтримали складання депутатських повноважень Володимиром Чумаковим (“Блок Кернеса – Успішний Харків!”).
Рішення скласти мандат прийняв сам Чумаков і написав відповідну заяву, йдеться у проєкті рішення.
Місце Чумакова у міськраді має зайняти наступний за чергою кандидат у депутати у виборчому списку міської організації партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” – відповідне звернення мають направити до міськвиборчкому.
Нагадаємо, Володимир Чумаков у 2007-2010 роках обіймав посаду директора ТОВ “Паркінг+”, а з 2010 по 2020 рік – директора департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради. Чумаков обирався депутатом Харківської міськради, починаючи з 2006 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 21:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської міськради 28 лютого підтримали складання депутатських повноважень Володимиром Чумаковим (“Блок Кернеса – Успішний Харків!”).".