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З міськради пішов депутат від Блоку Кернеса, ексголовний дорожник Харкова

Політика 21:18   28.02.2023
Олена Нагорна
З міськради пішов депутат від Блоку Кернеса, ексголовний дорожник Харкова

На сесії Харківської міськради 28 лютого підтримали складання депутатських повноважень Володимиром Чумаковим (“Блок Кернеса – Успішний Харків!”).

Рішення скласти мандат прийняв сам Чумаков і написав відповідну заяву, йдеться у проєкті рішення.

Місце Чумакова у міськраді має зайняти наступний за чергою кандидат у депутати у виборчому списку міської організації партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” – відповідне звернення мають направити до міськвиборчкому.

Нагадаємо, Володимир Чумаков у 2007-2010 роках обіймав посаду директора ТОВ “Паркінг+”, а з 2010 по 2020 рік – директора департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради. Чумаков обирався депутатом Харківської міськради, починаючи з 2006 року.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 21:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської міськради 28 лютого підтримали складання депутатських повноважень Володимиром Чумаковим (“Блок Кернеса – Успішний Харків!”).".