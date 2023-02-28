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Из горсовета ушел депутат от Блока Кернеса, бывший главный дорожник Харькова

Политика 21:18   28.02.2023
Елена Нагорная
Из горсовета ушел депутат от Блока Кернеса, бывший главный дорожник Харькова

На сессии Харьковского горсовета 28 февраля поддержали сложение депутатских полномочий Владимиром Чумаковым («Блок Кернеса — Успешный Харьков!»).

Решение сложить мандат принял сам Чумаков и написал соответствующее заявление, говорится в проекте решения.

Место Чумакова в горсовете должен занять следующий по очереди кандидат в депутаты в избирательном списке городской организации партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» — соответствующее обращение должны направить в горизбирком.

Напомним, Владимир Чумаков в 2007-2010 годах занимал должность директора ООО «Паркинг+», а с 2010 по 2020 год — директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. Чумаков избирался депутатом Харьковского горсовета, начиная с 2006 года.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 21:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского горсовета 28 февраля поддержали сложение депутатских полномочий Владимиром Чумаковым («Блок Кернеса — Успешный Харьков!»).".