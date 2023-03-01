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Харьковчане получили более 2,1 млн. порций в пунктах горячего питания

Общество 16:29   01.03.2023
Оксана Якушко
Харьковчане получили более 2,1 млн. порций в пунктах горячего питания

Пункты горячего питания работают ежедневно уже три месяца с 1 декабря 2022 на базе 36 заведений общего среднего образования с понедельника по субботу, сообщила мэрия Харькова.

Выдача обедов производится с 11:00 до 14:00 в собственную посуду граждан.

Для бесперебойной работы пункты обеспечены альтернативными источниками энергии.

Там установлены 63 генератора разной мощности, 36 дровяных печей, 74 маломощных электроплита, есть дрова и топливо.

Ежедневно повара готовят более 32 тыс. порций.

Комплексный обед, который получают жители города, состоит из первого и второго блюд, а также напитка.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пункты горячего питания работают ежедневно уже три месяца с 1 декабря 2022 на базе 36 заведений общего среднего образования с понедельника по субботу, сообщила мэрия Харькова.".