Харьковчане получили более 2,1 млн. порций в пунктах горячего питания
Пункты горячего питания работают ежедневно уже три месяца с 1 декабря 2022 на базе 36 заведений общего среднего образования с понедельника по субботу, сообщила мэрия Харькова.
Выдача обедов производится с 11:00 до 14:00 в собственную посуду граждан.
Для бесперебойной работы пункты обеспечены альтернативными источниками энергии.
Там установлены 63 генератора разной мощности, 36 дровяных печей, 74 маломощных электроплита, есть дрова и топливо.
Ежедневно повара готовят более 32 тыс. порций.
Комплексный обед, который получают жители города, состоит из первого и второго блюд, а также напитка.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 16:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пункты горячего питания работают ежедневно уже три месяца с 1 декабря 2022 на базе 36 заведений общего среднего образования с понедельника по субботу, сообщила мэрия Харькова.".