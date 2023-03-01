Харків’яни отримали більше 2 млн порцій у пунктах гарячого харчування
Пункти гарячого харчування працюють щодня вже три місяці з 1 грудня 2022 року на базі 36 закладів загальної середньої освіти з понеділка по суботу, повідомила мерія Харкова.
Видача обідів провадиться з 11:00 до 14:00 у власний посуд громадян.
Для безперебійної роботи пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії.
Там встановлено 63 генератори різної потужності, 36 дров’яних печей, 74 малопотужні електроплити, є дрова та паливо.
Щодня кухарі готують понад 32 тис. порцій.
Комплексний обід, який отримують мешканці міста, складається з першої та другої страв, а також напою.
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Ви читали новину: «Харків’яни отримали більше 2 млн порцій у пунктах гарячого харчування»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пункти гарячого харчування працюють щодня вже три місяці з 1 грудня 2022 року на базі 36 закладів загальної середньої освіти з понеділка по суботу, повідомила мерія Харкова.".