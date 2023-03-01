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Харків’яни отримали більше 2 млн порцій у пунктах гарячого харчування

Суспільство 16:29   01.03.2023
Оксана Якушко
Харків’яни отримали більше 2 млн порцій у пунктах гарячого харчування

Пункти гарячого харчування працюють щодня вже три місяці з 1 грудня 2022 року на базі 36 закладів загальної середньої освіти з понеділка по суботу, повідомила мерія Харкова.

Видача обідів провадиться з 11:00 до 14:00 у власний посуд громадян.

Для безперебійної роботи пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії.

Там встановлено 63 генератори різної потужності, 36 дров’яних печей, 74 малопотужні електроплити, є дрова та паливо.

Щодня кухарі готують понад 32 тис. порцій.

Комплексний обід, який отримують мешканці міста, складається з першої та другої страв, а також напою.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 16:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пункти гарячого харчування працюють щодня вже три місяці з 1 грудня 2022 року на базі 36 закладів загальної середньої освіти з понеділка по суботу, повідомила мерія Харкова.".