Харків’яни отримали більше 2 млн порцій у пунктах гарячого харчування

Пункти гарячого харчування працюють щодня вже три місяці з 1 грудня 2022 року на базі 36 закладів загальної середньої освіти з понеділка по суботу, повідомила мерія Харкова.

Видача обідів провадиться з 11:00 до 14:00 у власний посуд громадян.



Для безперебійної роботи пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії.

Там встановлено 63 генератори різної потужності, 36 дров’яних печей, 74 малопотужні електроплити, є дрова та паливо.

Щодня кухарі готують понад 32 тис. порцій.

Комплексний обід, який отримують мешканці міста, складається з першої та другої страв, а також напою.