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На Харьковщине электрообогреватель убил двух людей (фото)

Происшествия 20:15   01.03.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине электрообогреватель убил двух людей (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 1 марта в селе Петровское Изюмского района Харьковской области горел частный дом. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела двух жильцов — мужчины и женщины.

Пожар возник около 8:00 — в частном доме горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В очаге пожара были найдены тела 58-летнего мужчины и 76-летней женщины.

Огонь полностью потушили за час. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 20:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 марта в селе Петровское Изюмского района Харьковской области горел частный дом. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела двух жильцов — мужчины и женщины.".