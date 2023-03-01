На Харьковщине электрообогреватель убил двух людей (фото)

Утром 1 марта в селе Петровское Изюмского района Харьковской области горел частный дом. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела двух жильцов — мужчины и женщины.

Пожар возник около 8:00 — в частном доме горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В очаге пожара были найдены тела 58-летнего мужчины и 76-летней женщины.

Огонь полностью потушили за час. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области