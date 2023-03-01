На Харьковщине электрообогреватель убил двух людей (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Утром 1 марта в селе Петровское Изюмского района Харьковской области горел частный дом. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела двух жильцов — мужчины и женщины.
Пожар возник около 8:00 — в частном доме горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
В очаге пожара были найдены тела 58-летнего мужчины и 76-летней женщины.
Огонь полностью потушили за час. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 марта в селе Петровское Изюмского района Харьковской области горел частный дом. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела двух жильцов — мужчины и женщины.".