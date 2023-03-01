На Харківщині електрообігрівач убив двох людей (фото)

Вранці 1 березня у селі Петрівське Ізюмського району Харківської області горів приватний будинок. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла двох мешканців – чоловіка та жінки.

Пожежа виникла близько 8:00 – у приватному будинку горіли домашні речі на площі 12 квадратних метрів, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

В осередку пожежі було знайдено тіла 58-річного чоловіка та 76-річної жінки.

Вогонь повністю загасили за годину. Попередньо, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області