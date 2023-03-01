На Харківщині електрообігрівач убив двох людей (фото)
Вранці 1 березня у селі Петрівське Ізюмського району Харківської області горів приватний будинок. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла двох мешканців – чоловіка та жінки.
Пожежа виникла близько 8:00 – у приватному будинку горіли домашні речі на площі 12 квадратних метрів, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.
В осередку пожежі було знайдено тіла 58-річного чоловіка та 76-річної жінки.
Вогонь повністю загасили за годину. Попередньо, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 20:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 березня у селі Петрівське Ізюмського району Харківської області горів приватний будинок. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла двох мешканців – чоловіка та жінки.".