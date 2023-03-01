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Полиция эвакуировала детей из-под обстрелов из села на Харьковщине

Происшествия 13:44   01.03.2023
Оксана Якушко
Полиция эвакуировала детей из-под обстрелов из села на Харьковщине

Дети от 6 до 15 лет жили в селе Меловое Ольховатской территориальной громады Купянского района Харьковской области, сообщила Харьковская областная полиция.

Это село беспощадно обстреливали военные рф.

28 февраля начальник отделения полиции №1 Купянского РПП Андрей Виниченко, руководитель Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района Евгения Шаповала и представители Международного Комитета Красного Креста вывезли детей из опасного населенного пункта.

В настоящее время воспитанники детского дома семейного типа находятся за пределами Купянского района в безопасном месте.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дети от 6 до 15 лет жили в селе Меловое Ольховатской территориальной громады Купянского района Харьковской области, сообщила Харьковская областная полиция.".