Полиция эвакуировала детей из-под обстрелов из села на Харьковщине

Дети от 6 до 15 лет жили в селе Меловое Ольховатской территориальной громады Купянского района Харьковской области, сообщила Харьковская областная полиция.

Это село беспощадно обстреливали военные рф.

28 февраля начальник отделения полиции №1 Купянского РПП Андрей Виниченко, руководитель Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района Евгения Шаповала и представители Международного Комитета Красного Креста вывезли детей из опасного населенного пункта.

В настоящее время воспитанники детского дома семейного типа находятся за пределами Купянского района в безопасном месте.