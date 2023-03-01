Полиция эвакуировала детей из-под обстрелов из села на Харьковщине
Дети от 6 до 15 лет жили в селе Меловое Ольховатской территориальной громады Купянского района Харьковской области, сообщила Харьковская областная полиция.
Это село беспощадно обстреливали военные рф.
28 февраля начальник отделения полиции №1 Купянского РПП Андрей Виниченко, руководитель Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района Евгения Шаповала и представители Международного Комитета Красного Креста вывезли детей из опасного населенного пункта.
В настоящее время воспитанники детского дома семейного типа находятся за пределами Купянского района в безопасном месте.
Читайте также: Все равно вернемся: в каких условиях живут в Харькове люди с Купянщины (сюжет)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция эвакуировала детей из-под обстрелов из села на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 13:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дети от 6 до 15 лет жили в селе Меловое Ольховатской территориальной громады Купянского района Харьковской области, сообщила Харьковская областная полиция.".