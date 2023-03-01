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Поліція евакуювала вихованців дитбудинку з-під обстрілів з села на Харківщині

Події 13:44   01.03.2023
Оксана Якушко
Поліція евакуювала вихованців дитбудинку з-під обстрілів з села на Харківщині

Діти віком від 6 до 15 років мешкали у селі Мілове Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, повідомила Харківська обласна поліція.

Це село нещадно обстрілювали військові рф.

28 лютого начальник відділення поліції № 1 Куп’янського РВП Андрій Вініченко, керівник Вільхуватської сільської військової адміністрації Куп’янського району Євгена Шаповала та представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста вивезли дітей з небезпечного населеного пункту.

Наразі вихованці дитячого будинку сімейного типу знаходяться за межами Куп’янського району у безпечному місці.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Діти віком від 6 до 15 років мешкали у селі Мілове Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, повідомила Харківська обласна поліція.".