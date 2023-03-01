Утренний обстрел Харьковщины: ранен ребенок — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Чугуеву утром 1 марта ранения получили двое — мужчина и мальчик.
«По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Мальчик имеет незначительные повреждения, получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее начальник ХОВА информировал о том, что армия РФ утром обстреляла Чугуев, в городе насчитали три «прилета», поврежден многоэтажный дом.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 09:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Чугуеву утром 1 марта ранения получили двое — мужчина и мальчик".