Утренний обстрел Харьковщины: ранен ребенок — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Чугуеву утром 1 марта ранения получили двое — мужчина и мальчик.

«По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Мальчик имеет незначительные повреждения, получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации», — написал Синегубов в telegram.

Ранее начальник ХОВА информировал о том, что армия РФ утром обстреляла Чугуев, в городе насчитали три «прилета», поврежден многоэтажный дом.