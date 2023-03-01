Ранковий обстріл Харківщини: поранено дитину – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Чугуєву вранці 1 березня поранення отримали двоє – чоловік та хлопчик.
“За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Раніше начальник ХОВА інформував про те, що армія РФ вранці обстріляла Чугуєв, у місті нарахували три “прильоти”, пошкоджено багатоповерховий будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 09:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Чугуєву вранці 1 березня поранення отримали двоє – чоловік та хлопчик".