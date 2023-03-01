Live
  • Середа 01.03.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🔴

Ранковий обстріл Харківщини: поранено дитину – ХОВА

Події 09:19   01.03.2023
Оксана Горун
Ранковий обстріл Харківщини: поранено дитину – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Чугуєву вранці 1 березня поранення отримали двоє – чоловік та хлопчик.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації“, – написав Синєгубов у телеграмі.

  • Читайте також: Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині

    • Раніше начальник ХОВА інформував про те, що армія РФ вранці обстріляла Чугуєв, у місті нарахували три “прильоти”, пошкоджено багатоповерховий будинок.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:27
    Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, три “прильоти” – Синєгубов
    07:17
    Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині
    19:27
    Менше половини площ полів засіють на Харківщині через бої та міни – Синєгубов
    18:20
    Генштаб: про невдалі атаки РФ на Куп’янському напрямку і обстріли Харківщини
    11:56
    Куп’янськ потрапив під обстріл: “прилетіло” до парку та дитсадка, є загиблий

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ранковий обстріл Харківщини: поранено дитину – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Чугуєву вранці 1 березня поранення отримали двоє – чоловік та хлопчик".