Жители одного из районов Харькова завтра на два часа останутся без света
В части Холодногорского района Харькова в четверг, 2 марта, с 10:00 до 12:00 будет отсутствовать электроснабжение.
Cпециалисты АО «Харьковоблэнерго» в это время будут ремонтировать электросети после ракетных обстрелов РФ, сообщил журналистам спикер компании Владимир Скичко.
По его словам, будут обесточены следующие улицы:
— ул. Залютинская;
— переулок Залютинский;
— ул. Земовская;
— переулок Земовский;
— ул. Золочевская;
— 1-й переулок Золочевский;
— 2-й пер. Золочевский;
— ул. Игоря Муратова;
— 1-й пер. Игоря Муратова;
— 2-й пер. Игоря Муратова;
— ул. Ижевская;
— ул. Инициативная;
— переулок Лиственный;
— ул. Магистральная;
— ул. Нарвская;
— ул. Новочеркасская;
— переулок Новочеркасский;
— ул. Огаровского;
— ул. Остапа Вишни;
— ул. Самодеятельная;
— ул. Старопрудная;
— пр-зд Старопрудный;
— переулок Тинякова;
— переулок Тихий;
— ул. Юннатов.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части Холодногорского района Харькова в четверг, 2 марта, с 10:00 до 12:00 будет отсутствовать электроснабжение.".