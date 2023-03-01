Жители одного из районов Харькова завтра на два часа останутся без света

В части Холодногорского района Харькова в четверг, 2 марта, с 10:00 до 12:00 будет отсутствовать электроснабжение.

Cпециалисты АО «Харьковоблэнерго» в это время будут ремонтировать электросети после ракетных обстрелов РФ, сообщил журналистам спикер компании Владимир Скичко.

По его словам, будут обесточены следующие улицы:

— ул. Залютинская;

— переулок Залютинский;

— ул. Земовская;

— переулок Земовский;

— ул. Золочевская;

— 1-й переулок Золочевский;

— 2-й пер. Золочевский;

— ул. Игоря Муратова;

— 1-й пер. Игоря Муратова;

— 2-й пер. Игоря Муратова;

— ул. Ижевская;

— ул. Инициативная;

— переулок Лиственный;

— ул. Магистральная;

— ул. Нарвская;

— ул. Новочеркасская;

— переулок Новочеркасский;

— ул. Огаровского;

— ул. Остапа Вишни;

— ул. Самодеятельная;

— ул. Старопрудная;

— пр-зд Старопрудный;

— переулок Тинякова;

— переулок Тихий;

— ул. Юннатов.