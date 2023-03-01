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Жители одного из районов Харькова завтра на два часа останутся без света

Общество 18:11   01.03.2023
Елена Нагорная
Жители одного из районов Харькова завтра на два часа останутся без света

В части Холодногорского района Харькова в четверг, 2 марта, с 10:00 до 12:00 будет отсутствовать электроснабжение.

Cпециалисты АО «Харьковоблэнерго» в это время будут ремонтировать электросети после ракетных обстрелов РФ, сообщил журналистам спикер компании Владимир Скичко.

По его словам, будут обесточены следующие улицы:

— ул. Залютинская;
— переулок Залютинский;
— ул. Земовская;
— переулок Земовский;
— ул. Золочевская;
— 1-й переулок Золочевский;
— 2-й пер. Золочевский;
— ул. Игоря Муратова;
— 1-й пер. Игоря Муратова;
— 2-й пер. Игоря Муратова;
— ул. Ижевская;
— ул. Инициативная;
— переулок Лиственный;
— ул. Магистральная;
— ул. Нарвская;
— ул. Новочеркасская;
— переулок Новочеркасский;
— ул. Огаровского;
— ул. Остапа Вишни;
— ул. Самодеятельная;
— ул. Старопрудная;
— пр-зд Старопрудный;
— переулок Тинякова;
— переулок Тихий;
— ул. Юннатов.

Читайте также: Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключения света: очереди обновили

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части Холодногорского района Харькова в четверг, 2 марта, с 10:00 до 12:00 будет отсутствовать электроснабжение.".