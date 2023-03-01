Жителі одного з районів Харкова завтра на дві години залишаться без світла

У частині Холодногірського району Харкова у четвер, 2 березня, з 10:00 до 12:00 буде відсутнє електропостачання.

Спеціалісти АТ “Харківобленерго” в цей час ремонтуватимуть електромережі після ракетних обстрілів РФ, повідомив журналістам речник компанії Володимир Скічко.

За його словами, будуть знеструмлені такі вулиці:

– вул. Залютинська;

– пров. Залютинський;

– вул. Земовська;

– пров. Земовський;

– вул. Золочівська;

– 1-й пров.Золочівський;

– 2-й пров. Золочівський;

– вул. Ігоря Муратова;

– 1-й пров. Ігоря Муратова;

– 2-й пров. Ігоря Муратова;

– вул. Іжевська;

– вул. Ініціативна;

– пров. Листяний;

– вул. Магістральна;

– вул. Нарвська;

– вул. Новочеркаська;

– пров. Новочеркаський;

– вул. Огарівського;

– вул. Остапа Вишні;

– вул. Самодіяльна;

– вул. Старопрудна;

– пр-зд Старопрудний;

– пров. Тинякова;

– пров. Тихий;

– вул. Юннатів.