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Жителі одного з районів Харкова завтра на дві години залишаться без світла

Суспільство 18:11   01.03.2023
Олена Нагорна
Жителі одного з районів Харкова завтра на дві години залишаться без світла

У частині Холодногірського району Харкова у четвер, 2 березня, з 10:00 до 12:00 буде відсутнє електропостачання.

Спеціалісти АТ “Харківобленерго” в цей час ремонтуватимуть електромережі після ракетних обстрілів РФ, повідомив журналістам речник компанії Володимир Скічко.

За його словами, будуть знеструмлені такі вулиці:

– вул. Залютинська;
– пров. Залютинський;
– вул. Земовська;
– пров. Земовський;
– вул. Золочівська;
– 1-й пров.Золочівський;
– 2-й пров. Золочівський;
– вул. Ігоря Муратова;
– 1-й пров. Ігоря Муратова;
– 2-й пров. Ігоря Муратова;
– вул. Іжевська;
– вул. Ініціативна;
– пров. Листяний;
– вул. Магістральна;
– вул. Нарвська;
– вул. Новочеркаська;
– пров. Новочеркаський;
– вул. Огарівського;
– вул. Остапа Вишні;
– вул. Самодіяльна;
– вул. Старопрудна;
– пр-зд Старопрудний;
– пров. Тинякова;
– пров. Тихий;
– вул. Юннатів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 18:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині Холодногірського району Харкова у четвер, 2 березня, з 10:00 до 12:00 буде відсутнє електропостачання.".