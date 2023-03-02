Ушли на фронт в 19 лет. История друзей-разведчиков из Харькова

Защитники Бахмута из Харькова рассказали о своем опыте боевых действий в интервью журналисту Юрию Бутусову.

Разведчики добровольческого подразделения «Хартия» Кирилл и Николай внешне совсем юны. Одному – 20 лет, другому – 19. До войны ребята учились в Харьковском университете внутренних дел: Николай на втором курсе, Кирилл – на третьем.

Ребята рассказывают, что ни минуты не сомневались, идти ли им на фронт. А о возможной войне начали серьезно думать за полгода до ее начала.

«Летом, когда начали появляться новости, что россия накопила технику, личный состав у границ, мы уже начали думать, что будет какой-то конфликт или что-то еще. И когда новостей стало еще больше, мы однажды собрались у меня в комнате, и Кирилл задал вопрос: «Что будем делать, если начнется война?» Потом ребята по одному начали говорить «мы готовы», – вспоминает Николай.

Друзей было пятеро. К сожалению, один из них уже получил ранение на войне.

Военкомат, куда в первые дни пришли ребята, не воспринял добровольцев серьезно.

«Так получилось, что в военкомате нас не очень рады были видеть, смотрели на нас с улыбкой «мальчики, идите отсюда». А в «Хартию» получилось попасть, научиться, подготовиться», – говорит Кирилл.

У ребят-патриотов обычные родители. Мать Кирилла долго не знала о службе сына. А когда узнала, приняла его выбор со словами «Это мужское решение».

«Мои родители без высшего образования, работали на базаре. Они сначала не хотели отпускать, а потом попросили беречь себя», – говорит Николай. Свое решение воевать за Украину объясняет просто: «Было желание изменить страну к лучшему, не стать рабами и остаться свободными».

Один из первых серьезных боев с участием ребят состоялся в Русской Лозовой. Затем они сражались в районах Стельмаховки, Невского, Новоселовского.

«Мы же попали в «Хартию» именно с момента ее зарождения и проходили все базовые курсы. Нас обучали специалисты из Национальной гвардии и дали очень крутую базу: курсы по БПЛА, по вооружению, много упражнений по стрелковой подготовке. Со временем это забывается, и нужно все постоянно себе напоминать. У нас в день на занятие по тактической медицине получалось более 3 часов», – рассказывает Кирилл.

По словам ребят, тренировки продолжаются постоянно – как только они возвращаются после задания, несколько дней отдыхают, а затем снова начинают практиковаться.

Обстановку в Бахмуте, который сейчас самая горячая точка на карте Украины, оценивают как тяжелую, но контролируемую.

«Мы давно не работали в условиях, где у нас есть реальное преимущество в местности. Если говорить о Русской Лозовой или Донецкой и Луганской области, в основном мы шли снизу на гору: мы были в низине, а противник – на доминирующих высотах. Там было труднее. А здесь можно реально показать и сказать свое слово», – говорит Кирилл.