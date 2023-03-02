В громаде на Харьковщине сегодня днем будут греметь взрывы
О взрывах, которые будут раздаваться после 12:30 2 марта, предупреждают жителей Балаклейской громады Харьковской области — возле села Волохов Яр будут проводить разминирование.
Об этом сообщается в Telegram-канале громады.
Жителей призывают сохранять спокойствие.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 12:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О взрывах, которые будут раздаваться после 12:30 2 марта, предупреждают жителей Балаклейской громады Харьковской области — возле села Волохов Яр будут проводить разминирование.".