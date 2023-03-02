Live
  • Четверг 02.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

В громаде на Харьковщине сегодня днем будут греметь взрывы

Общество 12:43   02.03.2023
Елена Нагорная
В громаде на Харьковщине сегодня днем будут греметь взрывы

О взрывах, которые будут раздаваться после 12:30 2 марта, предупреждают жителей Балаклейской громады Харьковской области — возле села Волохов Яр будут проводить разминирование.

Об этом сообщается в Telegram-канале громады.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

Читайте также: Меньше половины полей засеют на Харьковщине из-за боев и мин — Синегубов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

12:57
На Харьковщине авто подорвалось на мине — четверо погибших, — Мельник
12:43
В громаде на Харьковщине сегодня днем будут греметь взрывы
22:44
Волонтеры ищут дом щенкам, спасенным военными на Купянщине (видео)
21:59
Бывший военный ВСУ пошел в «народную милицию» на Харьковщине. Дело уже в суде
21:25
Свитан: когда ВСУ переломят давление РФ и начнут контрнаступление на Купянщине

  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине сегодня днем будут греметь взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 12:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О взрывах, которые будут раздаваться после 12:30 2 марта, предупреждают жителей Балаклейской громады Харьковской области — возле села Волохов Яр будут проводить разминирование.".