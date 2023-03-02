В громаде на Харьковщине сегодня днем будут греметь взрывы

О взрывах, которые будут раздаваться после 12:30 2 марта, предупреждают жителей Балаклейской громады Харьковской области — возле села Волохов Яр будут проводить разминирование.

Об этом сообщается в Telegram-канале громады.

Жителей призывают сохранять спокойствие.