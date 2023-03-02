Live
  • Четвер 02.03.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

У громаді на Харківщині сьогодні вдень лунатимуть вибухи

Події 12:43   02.03.2023
Олена Нагорна
У громаді на Харківщині сьогодні вдень лунатимуть вибухи

Про вибухи, які лунатимуть після 12:30 2 березня, попереджають мешканців Балаклійської громади Харківської області – біля села Волохів Яр проводитимуть розмінування.

Про це повідомляється в Telegram-каналі громади.

Мешканців закликають зберігати спокій.

Читайте також: Менше половини площ полів засіють на Харківщині через бої та міни – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:57
На Харківщині авто підірвалося на міні – четверо загиблих, – Мельник
12:43
У громаді на Харківщині сьогодні вдень лунатимуть вибухи
22:44
Волонтери шукають дім цуценятам, врятованим військовими на Куп’янщині (відео)
21:59
Колишній військовий ЗСУ пішов у “народну міліцію” на Харківщині. Справа в суді
21:25
Світан: коли ЗСУ переламають тиск РФ і почнуть контрнаступ на Куп’янщині

  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У громаді на Харківщині сьогодні вдень лунатимуть вибухи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 12:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вибухи, які лунатимуть після 12:30 2 березня, попереджають мешканців Балаклійської громади Харківської області – біля села Волохів Яр проводитимуть розмінування.".