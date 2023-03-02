У громаді на Харківщині сьогодні вдень лунатимуть вибухи
Про вибухи, які лунатимуть після 12:30 2 березня, попереджають мешканців Балаклійської громади Харківської області – біля села Волохів Яр проводитимуть розмінування.
Про це повідомляється в Telegram-каналі громади.
Мешканців закликають зберігати спокій.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 12:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вибухи, які лунатимуть після 12:30 2 березня, попереджають мешканців Балаклійської громади Харківської області – біля села Волохів Яр проводитимуть розмінування.".