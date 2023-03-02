У громаді на Харківщині сьогодні вдень лунатимуть вибухи

Про вибухи, які лунатимуть після 12:30 2 березня, попереджають мешканців Балаклійської громади Харківської області – біля села Волохів Яр проводитимуть розмінування.

Про це повідомляється в Telegram-каналі громади.

Мешканців закликають зберігати спокій.