В единственную школу Оскола на Харьковщине Польша передала мебель и технику

В результате действий оккупантов в Осколе Изюмского района осталась целой только одна школа из шести, сообщила ХОВА.

Фуру мебели и техники передали в Оскольскую громаду благодаря сотрудничеству начальника ХОВА и волонтеров из Польши. Ими обеспечат уцелевшую школу.



«К сожалению, во время активных боевых действий оккупанты уничтожили почти все социальные объекты, украли или испортили технику. Для нас необходима всемерная помощь, особенно для учебного процесса. И за это мы искренне благодарны», — рассказал начальник Оскольской сельской военной администрации Геннадий Загоруйко.

«Польско-украинская аграрная ассоциация» и «Общество украинцев в Польше» помогают Харьковщине с первых дней широкомасштабного вторжения.

«На этот раз мы собрали более сотни стульев, парты, новую и подержанную бытовую технику, 4 стола для настольного тенниса, пианино и многое другое. Привезли всю мебель из-под Варшавы и именно для этой громады, потому что мы искали наиболее пострадавшие населенные пункты для помощи», — поделился заместитель председателя правления «Польско-украинской аграрной ассоциации» Виктор Нестеренко.

Ранее, после деоккупации Оскольского общества, «Польско-украинская аграрная ассоциация» передавала школе оргтехнику и компьютеры для обеспечения дистанционного обучения.

«Это очень важная помощь в нынешних условиях, особенно для деоккупированных населенных пунктов Харьковщины. Очный научный процесс в школах начнется уже после нашей победы над оккупантом, а готовиться к его восстановлению мы уже сейчас», — отметил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

До февральского вторжения в 2022 году в Оскильской общине было зарегистрировано 600 учащихся. По последним данным в общине остаются около 200 школьников.