В єдину вцілілу школу Осколу на Харківщині Польща передала меблі та техніку

Внаслідок дій окупантів в Осколі Ізюмського району залишилася цілою лише одна школа із шести, повідомила ХОВА.

Фуру меблів та техніки передали до Оскольської громади завдяки співпраці начальника ХОВА та волонтерів із Польщі. Ними забезпечать уцілілу школу.



«На жаль, під час активних бойових дій окупанти знищили майже всі соціальні об’єкти, покрали або зіпсували техніку. Для нас необхідна всебічна допомога, особливо для навчального процесу. І за це ми щиро вдячні», – розповів начальник Оскільської сільської військової адміністрації Геннадій Загоруйко.

«Польсько-українська аграрна асоціація» та «Товариство українців в Польщі» допомагають Харківщині з перших днів широкомасштабного вторгнення.

«Цього разу ми зібрали більше сотні стільців, парти, нову та вживану побутову техніку, 4 столи для настільного тенісу, піаніно та багато-багато іншого. Привезли усі меблі з-під Варшави і саме для цієї громади, бо ми шукали найбільш постраждалі населені пункти для допомоги», – поділився заступник голови правління «Польсько-української аграрної асоціації» Віктор Нестеренко.

Раніше, після деокупації Оскільської громади, «Польсько-українська аграрна асоціація» передавала школі оргтехніку та комп’ютери для забезпечення дистанційного навчання.

«Це вкрай важлива допомога за нинішніх умов, особливо для деокупованих населених пунктів Харківщини. Очний науковий процес у школах розпочнеться вже після нашої перемоги над окупантом, а готуватися до його відновлення ми маємо вже зараз», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

До лютневого вторгнення 2022 року в Оскільській громаді було зареєстровано 600 учнів. За останніми даними в громаді залишаються близько 200 школярів.