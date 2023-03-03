За год коммунальщики Харькова устранили 4 тысячи аварий на сетях освещения
С начала полномасштабной войны 92% сетей освещения восстановили сотрудники КП «Горсвет», ликвидировав аварии на территории пострадавших микрорайонов, сообщает мэрия Харькова.
Бригады устранили около 3,9 тыс. аварий на сетях наружного освещения, заменили 90 поврежденных опор, 397 светильников, 1,7 тыс. ламп и 379 кронштейнов, отремонтировали 2,3 тыс. светильников. Коммунальщики возобновили работу 1048 км сетей освещения, возобновили освещение на 631 улице. В частности, на этой неделе подключили освещение на 21 пешеходном переходе.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 13:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны 92% сетей освещения восстановили сотрудники КП «Горсвет», ликвидировав аварии на территории пострадавших микрорайонов, сообщает мэрия Харькова.".