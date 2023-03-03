За рік комунальники Харкова усунули 4 тисячі аварій на мережах освітлення

З початку повномасштабної війни 92% мереж освітлення відновили співробітники КП “Міськсвітло”, ліквідувавши аварії на території постраждалих мікрорайонів, повідомляє мерія Харкова.

Бригади усунули близько 3,9 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінили 90 пошкоджених опор, 397 світильників, 1,7 тис. ламп та 379 кронштейнів, відремонтували 2,3 тис. світильників. Також відновили роботу 1048 км мереж освітлення, поновили освітлення на 631 вулиці. Зокрема, цього тижня підключили освітлення на 21 пішохідному переході.