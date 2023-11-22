У відповідь на петицію. Лагодять освітлення на Північній Салтівці у Харкові

Фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють електромережі та зовнішнє освітлення вздовж проїжджої частини вул. Дружби Народів на Північній Салтівці, повідомили у мерії.

Там комунальники замінили 9 світильників і 430 м електромереж, які зазнали пошкоджень у результаті обстрілів. Загалом на цій ділянці близько 1 км електромереж і 31 світильник. Зараз фахівці вмикають зовнішнє освітлення у тестовому режимі.

Від початку повномасштабного вторгнення в Київському районі через обстріли пошкоджено більше половини мереж зовнішнього освітлення – близько 7 тис. світильників і 180 км електромереж. Зараз після ремонту працюють 85% мереж зовнішнього освітлення центральної частини та «червоних ліній» району.