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У відповідь на петицію. Лагодять освітлення на Північній Салтівці у Харкові

Суспільство 17:21   22.11.2023
Оксана Якушко
У відповідь на петицію. Лагодять освітлення на Північній Салтівці у Харкові

Фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють електромережі та зовнішнє освітлення вздовж проїжджої частини вул. Дружби Народів на Північній Салтівці, повідомили у мерії.

Там комунальники замінили 9 світильників і 430 м електромереж, які зазнали пошкоджень у результаті обстрілів.  Загалом на цій ділянці близько 1 км електромереж і 31 світильник. Зараз фахівці вмикають зовнішнє освітлення у тестовому режимі.

Від початку повномасштабного вторгнення в Київському районі через обстріли пошкоджено більше половини мереж зовнішнього освітлення – близько 7 тис. світильників і 180 км електромереж. Зараз після ремонту працюють 85% мереж зовнішнього освітлення центральної частини та «червоних ліній» району.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 17:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють електромережі та зовнішнє освітлення вздовж проїжджої частини вул. Дружби Народів на Північній Салтівці, повідомили у мерії.".