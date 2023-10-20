Невдоволені вуличним освітленням: мерію Харкова атакують петиціями

Зі скороченням тривалості світлового дня питання освітлення вулиць та дворів стало найпопулярнішим у розділі петицій на сайті міськради Харкова.

20 жовтня харків’яни створили чергові дві петиції, присвячені темі боротьби із мороком на вулицях.

“Пропоную синхронізувати графік роботи зовнішнього освітлення з комендантською годиною, тобто проводити виключення з 23:00, – пише автор одного зі звернень Олександр Кисельов. – Харків – єдиний обласний центр України, де це робиться так рано та майже за дві години до комендантської години, це негативно впливає на криміногенний стан, заважає роботі бізнесу та шкодить комфорту харків’ян”.

Загалом питанням освітлення вулиць та дворів присвячено практично половину публічних звернень мешканців Харкова до мерії – вісім із 20 петицій, збір голосів під якими ще відкритий.

Найактивніше апелюють до мерії жителі Північної Салтівки. 20 жовтня вони зареєстрували вже п’яту петицію із цього приводу.

“Просимо розглянути можливість підключення (відновлення) освітлення прибудинкової території Північної Салтівки 2, а саме вулиці Гвардвійців-Широнінців, будинків 111 та 113, дороги, яка веде до філії Дитячої поліклініки 23, що відкривається для всіх мешканців Північної Салтівки 1, 2, 3, 4, 5 незалежно від віку – наразі дорога повністю у темряві! Наближається зима – темна пора року, важко мамі з дитиною та старенькій бабусі пройти до лікаря!”– пише авторка чергової петиції з ніком “Христя1209”.

Нагадаємо, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Ближче за всіх до цього результату наразі петиція “Вуличне освітлення Північної Салтівки”, яка набрала 556 голосів. Попереду вона має ще 71 день для збору підписів.