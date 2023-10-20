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«Що будемо робити без світла добу або дві на Харківщині». Поради Синєгубова

Суспільство 14:08   20.10.2023
Вікторія Яковенко
«Що будемо робити без світла добу або дві на Харківщині». Поради Синєгубова Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

В Харківській області станом на 20 жовтня запустили 38 котелень. Із теплом вже кілька житлових будинків та медзакладів.

«Однак цей відсоток досить незначний, оскільки температурний режим дозволяє тримати паузу. Ми відчуваємо на собі, що вже минулого тижня ворог завдав удар по газотранспортній системі – це наша критична інфраструктура, і два дні тому завдав ракетного удару в напрямку однієї з підстанцій Харкова. Ми чітко розуміємо, що для ворога опалювальний сезон, умовно кажучи, почався так само», – розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що наразі всі служби працюють у цілодобовому режимі. Синєгубов також дав кілька порад, що робити у випадку блекауту.

«Ми маємо задати самі собі питання: «що будемо робити коли у нас не буде світла 2 години, або 8 годин, або добу, або дві?». Як мінімум, ми маємо знати, де знаходиться найближчий пункт незламності, де знаходяться АЗС, або магазини де є інтернет тощо», – сказав Синєгубов.

Читайте також: У «Дії» можна знайти «пункти незламності»: як послуга працює на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області станом на 20 жовтня запустили 38 котелень. Із теплом вже кілька житлових будинків та медзакладів.".