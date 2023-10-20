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«Что будем делать без света сутки или двое на Харьковщине». Советы Синегубова

Общество 14:08   20.10.2023
Виктория Яковенко
«Что будем делать без света сутки или двое на Харьковщине». Советы Синегубова Фото: Балаклейская городская военная администрация

В Харьковской области по состоянию на 20 октября запустили 38 котельных. С теплом уже несколько жилых домов и медучреждений.

«Однако этот процент достаточно незначителен, поскольку температурный режим позволяет держать паузу. Мы чувствуем на себе, что уже на прошлой неделе враг нанес удар по газотранспортной системе – это наша критическая инфраструктура, и два дня назад нанес ракетный удар в направлении одной из подстанций Харькова. Мы понимаем, что для врага отопительный сезон, условно говоря, начался так же», — рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что сейчас все службы работают в круглосуточном режиме. Синегубов также дал несколько советов, что делать в случае блэкаута.

«Мы должны задать себе вопрос: «что будем делать когда у нас не будет света 2 часа, или 8 часов, или сутки, или двое?». Как минимум, мы должны знать, где находится ближайший пункт незламності, где находятся АЗС, или магазины, где есть интернет и т.д.», — сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 20 октября запустили 38 котельных. С теплом уже несколько жилых домов и медучреждений.".